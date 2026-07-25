Обезумевший от горя внук прыгнул в камеру кремации за телом бабушки

В Индии едва не произошла трагедия на церемонии прощания с пожилой женщиной, сообщают местные СМИ.
Внук, не выдержав горя от утраты любимой бабушки, совершил импульсивный поступок, прыгнув вслед за её телом в камеру кремации.
К счастью, мужчину удалось вовремя извлечь из огня, однако он получил серьёзные ожоги. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что в Ирландии молодожены умерли с разницей в три дня через несколько недель после свадьбы.