Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обезумевший от горя внук прыгнул в камеру кремации за телом бабушки

Внук, не выдержав горя от утраты любимой бабушки, прыгнул за ней в камеру кремации.

Источник: Аргументы и факты

В Индии едва не произошла трагедия на церемонии прощания с пожилой женщиной, сообщают местные СМИ.

Внук, не выдержав горя от утраты любимой бабушки, совершил импульсивный поступок, прыгнув вслед за её телом в камеру кремации.

К счастью, мужчину удалось вовремя извлечь из огня, однако он получил серьёзные ожоги. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Ирландии молодожены умерли с разницей в три дня через несколько недель после свадьбы.