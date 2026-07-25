Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 5 546

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 5 546, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
Он уточнил, что травмы получили 16740 человек.
«Погибли 5 546 человек», — сказал Родригес.
В официальной сводке правительства Венесуэлы сказано, что 17 907 человек остались без жилья. Разрушены 190 зданий, 856 получили повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1 500 афтершоков.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.