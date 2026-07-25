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Ракетную опасность объявили в Ростовской области

В РСЧС сообщили о ракетной опасности по южной части Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ракетная опасность объявлена в южной части Ростовской области. Об этом 25 июля сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС.

— Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — говорится в сообщении РСЧС.

Напомним, вечером 24 июля во время отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском районах. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

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