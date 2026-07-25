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Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 5,5 тысячи человек

Количество жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 5 546 человек. Обновлённые данные опубликовал председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Источник: Life.ru

По информации властей, различные травмы получили 16 740 человек, а 17 907 жителей лишились жилья. Стихия полностью уничтожила 190 зданий, ещё 856 строений получили серьёзные повреждения.

Во время поисково-спасательной операции удалось спасти 6 462 человека. Медицинскую помощь после землетрясения получили 47 942 пострадавших. Кроме того, поддержку оказали 128 324 семьям. Во временных пунктах размещения сейчас находятся 23 811 человек, для которых организовали 107 лагерей.

По данным правительства, пострадавшим уже доставили свыше 10 977 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее Life.ru писал, что власти Венесуэлы поблагодарили Россию за помощь после разрушительного землетрясения. Москва направила в страну два самолёта МЧС с гуманитарным грузом общим весом более 35 тонн. В пострадавшие районы доставили продукты, палатки, медикаменты, предметы первой необходимости и оборудование для ликвидации последствий стихии. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что российская поддержка стала важной помощью для семей, потерявших близких и оставшихся без жилья.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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