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В Хабаровске горела пятиэтажка — одна из жильцов пострадала, 23 спаслись

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

В Хабаровске горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Вологодской. Хозяйку жилья спасли пожарные и передали медикам, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло сегодня утром, 25 июля. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади около пяти квадратных метров. Из-за сильного задымления 23 жильца самостоятельно покинули подъезд.

Пострадавшую доставили в больницу. Данных о других травмированных не поступало.

Пожар тушили около часа. На месте работали 10 спасателей и три единицы техники.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

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