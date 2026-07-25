В Хабаровске горела пятиэтажка — одна из жильцов пострадала, 23 спаслись

В Хабаровске горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Вологодской. Хозяйку жилья спасли пожарные и передали медикам, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло сегодня утром, 25 июля. Огонь охватил домашние вещи и мебель на площади около пяти квадратных метров. Из-за сильного задымления 23 жильца самостоятельно покинули подъезд.
Пострадавшую доставили в больницу. Данных о других травмированных не поступало.
Пожар тушили около часа. На месте работали 10 спасателей и три единицы техники.
Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
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