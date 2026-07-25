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Пьяные британские солдаты угнали бронемашину с военной базы в Уилтшире

В Уилтшире пьяные британские военные угнали бронемашину с базы и устроили массовую аварию.

Источник: Аргументы и факты

Двое военнослужащих британских вооруженных сил, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, самовольно покинули расположение базы в Уилтшире, угнав бронемашину, сообщает издание The Sun.

По данным издания, перед этим солдаты выпивали за пределами базы, а ночью вернулись в расположение и угнали 15-тонную машину. На ней военные устроили массовую аварию, протаранив сразу несколько припаркованных автомобилей.

После завершения поездки они бросили бронеавтомобиль, а сами вернулись в казармы.

Размер причиненного ущерба составляет более 100 тысяч фунтов стерлингов. Оба солдата задержаны и помещены под стражу.

Ранее также сообщалось, что британская армия продолжает скрывать у себя золотого барана, украденного в Западной Африке в 1874 году.