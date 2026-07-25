Пьяные британские солдаты угнали бронемашину с военной базы в Уилтшире

Двое военнослужащих британских вооруженных сил, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, самовольно покинули расположение базы в Уилтшире, угнав бронемашину, сообщает издание The Sun.
По данным издания, перед этим солдаты выпивали за пределами базы, а ночью вернулись в расположение и угнали 15-тонную машину. На ней военные устроили массовую аварию, протаранив сразу несколько припаркованных автомобилей.
После завершения поездки они бросили бронеавтомобиль, а сами вернулись в казармы.
Размер причиненного ущерба составляет более 100 тысяч фунтов стерлингов. Оба солдата задержаны и помещены под стражу.
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