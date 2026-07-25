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К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолеты

Площадь пожара в производственном ангаре в Автомобильном проезде в Москве выросла втрое — с 1 тыс. до 3 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба МЧС. К тушению огня привлекли пожарную авиацию, а также запросили пожарный поезд, добавили в ведомстве.

Площадь пожара в производственном ангаре в Автомобильном проезде в Москве выросла втрое — с 1 тыс. до 3 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба МЧС. К тушению огня привлекли пожарную авиацию, а также запросили пожарный поезд, добавили в ведомстве.

Группировку пожарных на месте происшествия увеличили в пять раз: сейчас огонь тушат 100 человек и 28 единиц техники.

Загоревшийся ангар расположен в Нижегородском районе Москвы, недалеко от Третьего транспортного кольца. В здании находятся автосервисы и технические центры.

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