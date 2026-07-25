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МЧС Москвы использует два вертолёта для ликвидации пожара в ангаре

На юго-востоке Москвы в производственном ангаре вспыхнул пожар, к тушению которого были привлечены два вертолёта МЧС. В ликвидации возгорания участвуют около 100 человек личного состава и 28 единиц техники.

Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на юго-востоке Москвы. Видео © Max / МЧС Москвы.

Инцидент произошёл в здании на Автомобильном проезде, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, информация о пострадавших пока не поступала, причины возгорания выясняются.

Ранее Life.ru писал, что утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся атаке украинских БПЛА по гражданской инфраструктуре. В результате возник пожар, который уже ликвидировали спасатели МЧС, ведётся разбор конструкций. Мониторинг показал, что угрозы для жителей нет, радиационный фон в норме, превышений гигиенических норм не зафиксировано.

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