Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяные британские военные угнали БТР и протаранили несколько автомобилей

В Великобритании двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения угнали с территории военной базы 15-тонный бронетранспортёр и во время поездки повредили несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает The Sun.

Источник: Life.ru

Пьяные британские военные угнали БТР. Видео © Х / T_CAS videos.

Инцидент произошёл в графстве Уилтшир. По данным издания, военные проводили время в расположенном неподалёку городке Перхем-Даун, а после возвращения на базу решили самовольно воспользоваться бронемашиной.

Во время поездки бронетранспортёр задел несколько легковых автомобилей. После этого военнослужащие вернули технику на место, а сами отправились спать, рассчитывая, что произошедшее останется незамеченным.

Однако уже на следующее утро обоих участников инцидента установили и задержали. По предварительной оценке, ущерб от их действий превысил 100 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 10 миллионов рублей.

Ранее в Японии пьяные военные США напали на сотрудника ресторана и незаконно проникли в общий коридор многоквартирного дома. Дебоширов задержали полицейские.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше