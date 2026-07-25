В Москве локализовали пожар в производственном здании на площади 3 тыс. кв. м

«Принятыми мерами пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».
Напомним, что возгорание началось в производственном ангаре на Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы. Тогда площадь пожара оценивалась в 3 тыс. кв. м. По данным оперативных служб, к месту происшествия были привлечены пожарный поезд и авиация.
Немногим ранее столичные огнеборцы ликвидировали возгорание в жилом здании в центре Москвы на улице Гончарной. Тогда пожар охватил одну из квартир жилого дома, горели личные вещи и мебель. До этого в Санкт-Петербурге загорелся крупный ангар на Софийской улице.
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