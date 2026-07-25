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В Хабаровском крае раскрыта афера с соцконтрактами почти на 7 миллионов рублей

QR-код на чеке помог раскрыть аферу с соцконтрактами на семь миллионов рублей в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

QR-код на чеке помог раскрыть аферу с соцконтрактами на семь миллионов рублей в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, сотрудница центра социальной поддержки вместе с сообщником оформляли фиктивные соцконтракты на малоимущих граждан, обещая им «легкие деньги».

«Чиновница мастерски подделывала документы и даже печатала фальшивые чеки с QR-кодами», — рассказали в УМВД.

Однако афера раскрылась благодаря незначительной детали. Проверка одного из чеков показала, что QR-код ведет на сертификат о вакцинации вместо данных о покупке оборудования.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 6,95 миллиона рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в суд для рассмотрения по существу.