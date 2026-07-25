В Индии мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний школьник погиб после нападения крокодила на реке Гхагхара. Спустя почти пять часов поисков местные жители нашли тело ребёнка, которое оказалось частично растерзано хищником. Инцидент случился днём в округе Бахрайч, примерно в 45 километрах от административного центра района, когда мальчик помогал дяде высаживать рис на поле.