Рыбак выловил из реки тело 30-летней модели в Таиланде

По данным полиции, накануне трагедии модель подвёз водитель такси. По его словам, она была в состоянии алкогольного опьянения и после выхода из машины начала искать что-то на земле. В одежде Тавичоккамтон нашли пакетик с белым порошком, при этом её сумка и мобильный телефон отсутствовали.