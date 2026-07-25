Рыбак выловил из реки тело 30-летней модели в Таиланде

По данным полиции, накануне трагедии модель подвёз водитель такси. По его словам, она была в состоянии алкогольного опьянения и после выхода из машины начала искать что-то на земле. В одежде Тавичоккамтон нашли пакетик с белым порошком, при этом её сумка и мобильный телефон отсутствовали.
Следов насильственной смерти или видимых травм не обнаружено. Женщина была популярной в соцсетях и воспитывала сына. Правоохранители продолжают устанавливать точные обстоятельства трагедии.
Ранее Life.ru писал, что на Урале нашли тело мужчины, пропавшего во время сплава по реке Исети. Турист, участвовавший в сплаве с четырьмя людьми, утонул в районе порога, его нашли спасатели и добровольцы. Следователи не обнаружили признаков криминальной смерти.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.