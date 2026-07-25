Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае утром 25 июля

В аэропорту Перми введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае 25 июля в 7:30, сообщает Единая диспетчерская служба Перми.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Росавиация сообщает, что в аэропорту Перми введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Напомним, 24 июля в Пермском крае была ракетная опасность. Аэропорт также временно ограничивал работу.

В соседней Кировской области 24 июля во время ракетного удара погибли шесть человек, ещё 26 ранены, из них 14 госпитализированы. Губернатор Пермского края выразил слова соболезнования жителшям региона.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше