Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае утром 25 июля

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае 25 июля в 7:30, сообщает Единая диспетчерская служба Перми.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Росавиация сообщает, что в аэропорту Перми введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, 24 июля в Пермском крае была ракетная опасность. Аэропорт также временно ограничивал работу.
В соседней Кировской области 24 июля во время ракетного удара погибли шесть человек, ещё 26 ранены, из них 14 госпитализированы. Губернатор Пермского края выразил слова соболезнования жителшям региона.