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В Китае объявили высокий уровень опасности из-за приближения тайфуна «Хунся»

По данным синоптиков, 25 июля ожидается выпадение обильных осадков, которые обрушатся на Гуандун, соседнюю провинцию Фуцзянь и остров Тайвань.

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Власти КНР 25 июля ввели «оранжевый» (высокий) уровень опасности в нескольких регионах страны в связи с приближением тайфуна «Хунся». Об этом сообщило Китайское метеорологическое управление.

По его сведениям, «Хунся» утром усилился с тропического шторма до тайфуна. Ожидается, что в ночь на 26 июля он выйдет на сушу в районе Гонконга, а также на побережье южной провинции Гуандун к востоку от него, вплоть до города Хуэйлай.

Согласно прогнозам синоптиков, в дальнейшем «Хунся» будет двигаться в северном направлении. 25 июля также ожидается выпадение обильных осадков, которые обрушатся на Гуандун, соседнюю провинцию Фуцзянь и остров Тайвань.

Кроме того, в ближайшие сутки ливни пройдут на северо-востоке КНР — на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, прилегающей к ней Цзилинь и в приморской Ляонин. Проливные дожди также обрушатся на восточную Шаньдун, центральную Хэнань и затронут Юньнань (юго-запад Китая).

В Китае существует четыре уровня предупреждения о стихийных бедствиях — «красный» (высший), «оранжевый» (высокий), «желтый» (повышенный) и «синий» (умеренный). В соответствии с этой градацией правительство задействует необходимый объем ресурсов для минимизации ущерба, предотвращения жертв и ликвидации последствий природных катаклизмов.

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