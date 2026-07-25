В Китае объявили высокий уровень опасности из-за приближения тайфуна «Хунся»

По его сведениям, «Хунся» утром усилился с тропического шторма до тайфуна. Ожидается, что в ночь на 26 июля он выйдет на сушу в районе Гонконга, а также на побережье южной провинции Гуандун к востоку от него, вплоть до города Хуэйлай.