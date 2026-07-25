У иркутянина нашли 165 килограммов омуля в Бурятии

Сейчас оперативники ищут тех, кто незаконно добыл и продал омуль. Им грозит уже другая статья УК. Кстати, в Кабанском районе нерестовые ограничения действуют с 27 июля, а на остальной территории Бурятии — с 15 августа по 2 ноября 2026 года. Полиция предупреждает: за вылов красной рыбы в этот период грозит серьезная ответственность.