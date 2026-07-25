У иркутянина нашли 165 килограммов омуля в Бурятии

В Бурятии дорожные полицейские остановили внедорожник с партией байкальского омуля, который стоил больше миллиона рублей. Сотрудники ДПС Кабанского района патрулировали трассу в пяти километрах от поселка Клюевка и решили проверить багажник кроссовера. Внутри лежали строительные мешки и пакеты с рыбой, а вот документов на нее у водителя не оказалось.
За рулем оказался 49-летний безработный житель Иркутска. Он рассказал полицейским, что купил омуля для себя у двух незнакомцев в одном из местных сел. Всего стражи порядка изъяли 352 хвоста эндемика — это 165 килограммов ценной рыбы. Сейчас ее передали на ответственное хранение. Специалисты подсчитали, что ущерб от незаконного вылова превысил 1,3 миллиона рублей.
«В целях обеспечения сохранности водных биологических ресурсов в нерестовый период на территории республики стартует традиционная оперативно-профилактическая операция “Путина-2026”, — сообщили в полиции Бурятии.
Нарушителя доставили в отдел, где против него завели уголовное дело по статье о приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Сейчас оперативники ищут тех, кто незаконно добыл и продал омуль. Им грозит уже другая статья УК. Кстати, в Кабанском районе нерестовые ограничения действуют с 27 июля, а на остальной территории Бурятии — с 15 августа по 2 ноября 2026 года. Полиция предупреждает: за вылов красной рыбы в этот период грозит серьезная ответственность.