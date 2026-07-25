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В Иркутске 17-летнего подростка арестовали за наезд на человека во время массовой драки

Под колесами оказался 19-летний юноша.

Источник: Следком по Иркутской области

IrkutskMedia, 25 июля. В Иркутске следователи СУ СКР по региону предъявили обвинение 17-летнему подростку в покушении на убийству. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, областной прокуратуры и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, утром 19 июля у ночного клуба в центре Иркутска между несколькими молодыми людьми возникла ссора, переросшая в массовую драку. В ходе конфликта один из участников сел за руль автомобиля, привёл транспорт в движение и наехал на группу людей. Один из пострадавших −19-летний молодой человек — оказался под колёсами. Водитель переехал его и скрылся.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Автомобиль, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, изъят и помещён на специализированную стоянку. Следователи проводят необходимые следственные действия.

Напомним, что Иркутский областной суд отменил решение о замене неотбытой части наказания более мягким видом для 47-летнего жителя Ангарска. Мужчина продолжит отбывать срок в колонии особого режима. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оснований для смягчения наказания нет.