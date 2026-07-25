В Иркутске 17-летнего подростка арестовали за наезд на человека во время массовой драки

Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, областной прокуратуры и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, утром 19 июля у ночного клуба в центре Иркутска между несколькими молодыми людьми возникла ссора, переросшая в массовую драку. В ходе конфликта один из участников сел за руль автомобиля, привёл транспорт в движение и наехал на группу людей. Один из пострадавших −19-летний молодой человек — оказался под колёсами. Водитель переехал его и скрылся.