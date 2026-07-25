В Иркутске арестовали подростка, обвиняемого в наезде на человека

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Подростка, обвиняемого в наезде на человека в центре Иркутска, арестовали до 21 сентября 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Кировским районным судом г. Иркутска рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — по 21 сентября 2026 года включительно», — указали в пресс-службе.
Как сообщал ранее СУ СК РФ по области, 19 июля в центре города произошел конфликт между несколькими молодыми людьми. Один из участников сел за руль автомобиля и допустил наезд на группу людей, один из которых оказался под колесами машины. Водитель скрылся, 19-летнему потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Позднее водитель был задержан, им оказался 17-летний подросток.
По информации прокуратуры региона, автомобиль Toyota Hilux, на котором был совершен наезд, принадлежит отцу обвиняемого.