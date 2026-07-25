В Иркутске арестовали подростка, обвиняемого в наезде на человека

«Кировским районным судом г. Иркутска рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — по 21 сентября 2026 года включительно», — указали в пресс-службе.