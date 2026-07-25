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Крупный пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушили

Спасатели полностью ликвидировали крупное возгорание в производственном здании на юго-востоке Москвы. Огонь охватил территорию площадью 3 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС в канале «Макс».

Источник: Life.ru

Ведомство подтвердило отсутствие пострадавших.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — отметили в официальном сообщении.

Очаг возгорания находился в производственном ангаре на Автомобильном проезде. Оперативные службы запросили для тушения специализированный пожарный поезд и авиацию.

Огонь вспыхнул на предприятии после полуночи 25 июля. В борьбе с пламенем участвовали около 100 сотрудников и 28 единиц техники. Также использовали два вертолёта. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания и устанавливают виновных.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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