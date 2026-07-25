Молния ударила в группу туристов на юге Красноярского края

Удар молнии свалил с ног участников туристического похода по природному парку Ергаки на юге Красноярского края. Несколько мужчин оказались временно обездвижены. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, усматривая в ЧП признаки преступления — оказания небезопасных услуг в сфере туризма.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился представить доклад по информации о происшествии с группой туристов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Публикации об экстремальном походе, в котором участвовали несколько дней назад около полусотни путешественников, появились в СМИ и социальных сетях.
Одна из туристок — жительница Канска — рассказала в эфире краевого телеканала, что во время восхождения погода начала портиться, однако гиды приняли решение продолжать движение. Внезапно окрестности озарила яркая вспышка. От удара молнии люди упали на землю, раздались громкие крики, все были напуганы.
По словам сибирячки, ее отец пожаловался, что не чувствует конечностей — его руки и ноги были обездвижены. То же самое происходило еще с двумя мужчинами. Некоторое время спустя они пришли в себя, и группа добралась до привала.
В компании, организовавшей поход, журналистам сказали, что гиды, допустившие продвижение группы по парку во время ненастья, будут уволены, а с остальными проведут профилактические беседы.
Сотрудники регионального управления СК продолжают расследование.