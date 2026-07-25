Смертельное ЧП на стройке в Шымкенте: рабочий попал под колеса экскаватора

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, 54-летний рабочий, занятый на строительстве дорожной развязки, попал под экскаватор в Шымкенте. От полученных травм мужчина погиб. Отмечается, что строительство развязки на пересечении улиц Байдибек би и Толеметова в мегаполисе идет ускоренными темпами. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Шымкента, по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, полицией возбуждено уголовное дело.