При пожаре в многоэтажке на Титова в Новосибирске пострадали двое маленьких детей

Когда пожарные прибыли на место, из квартиры на первом этаже шёл густой дым. Находившиеся там взрослый с двумя маленькими детьми самостоятельно покинули помещение, однако малыши получили небольшое отравление продуктами горения и были госпитализированы.
Дым быстро заполнил подъезд, распространившись на вышележащие этажи, что создало угрозу для жильцов. Специалисты МЧС России с помощью спасательных устройств эвакуировали двух человек из квартиры на четвёртом этаже. Огнеборцам потребовалось семь минут, чтобы ликвидировать пожар на площади пять квадратных метров. Всего в ликвидации участвовали десять человек личного состава и четыре единицы техники, включая высотную.
Этот случай стал одним из восьми пожаров, зафиксированных в Новосибирской области за минувшие сутки. В их числе три возгорания мусора и сухой травы. Также спасатели ликвидировали последствия шести ДТП.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирская область находится под усиленным контролем из-за риска лесных пожаров.