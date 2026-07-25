При пожаре в многоэтажке на Титова в Новосибирске пострадали двое маленьких детей

Дым быстро заполнил подъезд, распространившись на вышележащие этажи, что создало угрозу для жильцов. Специалисты МЧС России с помощью спасательных устройств эвакуировали двух человек из квартиры на четвёртом этаже. Огнеборцам потребовалось семь минут, чтобы ликвидировать пожар на площади пять квадратных метров. Всего в ликвидации участвовали десять человек личного состава и четыре единицы техники, включая высотную.