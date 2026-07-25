В российском регионе проснулся вулкан и выбросил в небо столп пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
В пресс-службе уточнили, что пепловое облако распространилось в юго-западном направлении.
Последний раз Шивелуч проявлял активность накануне, 24 июля. Тогда он тоже выбросил в небо столп пепла. В тот же день на полуострове было зафиксировано землетрясение.
Шивелуч — действующий вулкан, его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Он состоит из трех частей: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного Молодого Шивелуча. Вулкан находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.