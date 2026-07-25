В российском регионе проснулся вулкан и выбросил в небо столп пепла

Шивелуч — действующий вулкан, его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Он состоит из трех частей: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного Молодого Шивелуча. Вулкан находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.