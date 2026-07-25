Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе проснулся вулкан и выбросил в небо столп пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

В пресс-службе уточнили, что пепловое облако распространилось в юго-западном направлении.

Последний раз Шивелуч проявлял активность накануне, 24 июля. Тогда он тоже выбросил в небо столп пепла. В тот же день на полуострове было зафиксировано землетрясение.

Шивелуч — действующий вулкан, его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Он состоит из трех частей: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного Молодого Шивелуча. Вулкан находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.