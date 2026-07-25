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Пять человек пострадали из-за атаки ВСУ в Ростовской области

Пять человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пять человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове, — уточнил он.

Слюсарь добавил, что Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ночью 25 июля. Средства противовоздушной обороны работали во всех районах региона. Российские военнослужащие ликвидировали украинские БПЛА и ракеты, отметил он в своем Telegram-канале.

Также 25 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Есть пострадавшие, их оперативно доставили в больницы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Кроме того, на улицах зафиксированы повреждения и возгорания.

Днем ранее два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела и атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

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