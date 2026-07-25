Пять человек пострадали из-за атаки ВСУ в Ростовской области

— Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове, — уточнил он.