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В Кировской области объявлен трехдневный траур из-за атаки на предприятие

Губернатор Кировской области поблагодарил оперативные службы, медиков и жителей за сплоченность.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о введении трехдневного траура в память о погибших в результате удара ВСУ по промышленному объекту региона. В эти дни на территории области будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ, также приостановлены все культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.

«Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», — написал он в соцсети Макс.

Власти региона пообещали оказать всестороннюю поддержку пострадавшим и семьям погибших. Из областного бюджета родственникам погибших выделят по 1,5 миллиона рублей, дополнительные выплаты предусмотрены со стороны предприятия. Кроме того, средства направят на ликвидацию повреждений жилого фонда и инфраструктуры. Губернатор поблагодарил оперативные службы, медиков и жителей за сплоченность, подчеркнув, что регион усилит меры безопасности.

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