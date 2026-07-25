В Кировской области объявлен трехдневный траур из-за атаки на предприятие

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о введении трехдневного траура в память о погибших в результате удара ВСУ по промышленному объекту региона. В эти дни на территории области будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ, также приостановлены все культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.
«Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», — написал он в соцсети Макс.
Власти региона пообещали оказать всестороннюю поддержку пострадавшим и семьям погибших. Из областного бюджета родственникам погибших выделят по 1,5 миллиона рублей, дополнительные выплаты предусмотрены со стороны предприятия. Кроме того, средства направят на ликвидацию повреждений жилого фонда и инфраструктуры. Губернатор поблагодарил оперативные службы, медиков и жителей за сплоченность, подчеркнув, что регион усилит меры безопасности.