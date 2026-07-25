В Кировской области объявлен трехдневный траур из-за атаки на предприятие

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о введении трехдневного траура в память о погибших в результате удара ВСУ по промышленному объекту региона. В эти дни на территории области будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ, также приостановлены все культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.