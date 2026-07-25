Пять человек ранены в ходе атаки БПЛА врага на Ростовскую область 25 июля

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны работали во всех районах региона. По информации губернатора Юрия Слюсаря, четверо мужчин получили ранения в Ростове, один — в Красносулинском районе. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Двое госпитализированы, находятся в больнице в областной столице. «Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — отметил Юрий Слюсарь.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше