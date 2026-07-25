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В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА и ракет

Сегодня ночью Ростовскую область атаковали с помощью беспилотников и ракет. В Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, еще один — в Красносулинском районе области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Сегодня ночью Ростовскую область атаковали с помощью беспилотников и ракет. В Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, еще один — в Красносулинском районе области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

В столице региона осколки беспилотников повредили два многоквартирных дома, два частных, а также строящиеся высотки, коммерческие и складские помещения. В некоторых атакованных зданиях произошли пожары: возгорания уже потушили, добавил господин Слюсарь.

В Красносулинском районе области повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Пожар потушили. Действуют ограничения движения.

В Азовском районе из-за падения осколков БПЛА загорелся частный дом, который тоже уже потушили. Повреждения получило административное здание. В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

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