В Кировской области объявили трёхдневный траур после атаки ВСУ на предприятие

Напомним, ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий Кирова. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали. Возникший пожар после атаки удалось оперативно потушить. Двенадцать человек, пострадавших при ракетном ударе, остаются в больницах. Один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё двое — в тяжёлом.