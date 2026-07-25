Трехдневный траур объявили в Кировской области после гибели шести человек

Трехдневный траур объявили в Кировской области 25, 26 и 27 июля после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному предприятию, где погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Он уточнил, что в эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов.
— Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей, — написал Соколов в МАКС.
24 июля глава региона сообщил, что шесть человек погибли и еще 26 получили травмы при ракетной атаке украинской армии на предприятие в Кирове. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
31 мая пожар произошел на предприятии в Кировской области после атаки БПЛА ВСУ. Инцидент произошел на территории Уржумского района. По данным Соколова, жертв и пострадавших нет.