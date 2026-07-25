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Самая массированная: Что известно об ударе ракет и БПЛА по Ростовской области 25 июля

В Ростовской области ночью 25 июля комплексы ПВО отразили массированную атаку украинских ракет и беспилотников. В результате удара пострадали пять мирных жителей. Зафиксированы разрушения и пожары на земле.

Источник: Российская газета

В Ростовской области ночью 25 июля комплексы ПВО отразили массированную атаку украинских ракет и беспилотников. В результате удара пострадали пять мирных жителей. Зафиксированы разрушения и пожары на земле.

Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что это была самая массированная воздушная атака с начала специальной военной операции.

«Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что атака противника началась вечером 24 июля. В первой волне шли беспилотники, чтобы «разрядить» зенитно-ракетные установки. Вторая волна из БПЛА и крылатых ракет большой дальности обрушилась на регион в три часа ночи.

В Ростове-на-Дону зафиксированы разрушения в Советском и Железнодорожном районах. Фрагменты сбитых БПЛА незначительно повредили четыре многоквартирных и частных дома, а также строящиеся высотные здания. Пострадали коммерческие организации и складские помещения. Произошли возгорания, которые были оперативно потушены.

Ранения получили четверо мужчин, двое из которых госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

«Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — отметил Юрий Слюсарь.

Еще один мужчина получил ранения в Красносулинском районе. Там разрушения зафиксированы в здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Пожар потушен, но введено временное ограничение движения.

В Азовском районе упавшие обломки сбитого БПЛА привели к возгоранию частного дома. Пожар потушен. Повреждения также получило административное здание. Результаты последствий на земле уточняются.

Повреждения также получили коммерческие объекты в прилегающем к Ростову-на-Дону Мясниковском районе.

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