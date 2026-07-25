Атака вражеских БПЛА на Ростовскую область 25 июля: какие последствия

В ночь на 25 июля силы ПВО отразили в Ростовской области массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По инормации главы региона, в Ростове-на-Дону пострадали Советский и Железнодорожный районы. В результате падения обломков повреждения получили два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотки, а также несколько коммерческих и складских объектов.
В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Пожар там ликвидирован, но движение на этом участке пока ограничено.
В Азовском районе из-за падения обломков дрона загорелся частный дом, огонь уже потушен. Также там пострадало административное здание. В Мясниковском районе ущерб нанесен нескольким коммерческим объектам.
Юрий Слюсарь сообщил, что данные уточняются. Он заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Ранее rostov.aif.ru cообщал, что в ходе ночного налёта вражеских дронов на Ростовскую область пострадали пять человек: четверо — в Ростове, один — в Красносулинском районе.