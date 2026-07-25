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Пять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

Пять человек получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, среди пострадавших — четверо жителей Ростова-на-Дону и один человек из Красносулинского района. Всем оказали медицинскую помощь, двое были госпитализированы.

Глава региона отметил, что власти окажут пострадавшим необходимую поддержку.

Также этой ночью враг атаковал Белгород и Белгородский округ. В результате ударов есть пострадавшие, их доставили в медицинские учреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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