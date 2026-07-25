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Тело пропавшего грибника нашли в Приморье

Мужчина ушел в лес 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Партизанском округе сотрудники МЧС России нашли тело пропавшего мужчины 1965 года рождения. Накануне местный житель ушел в лес за грибами и не вернулся домой к назначенному времени. Погибшего нашли недалеко от поселка Николаевка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Информация об исчезновении поступила в центр управления в кризисных ситуациях сегодня утром. Выяснилось, что 24 июля человек отправился на природу, однако обратно из леса так и не вышел. Для оказания помощи в зону поиска направили сотрудников МЧС.

«В ходе проведения поисковых мероприятий в двух километрах от поселка Николаевка спасателями было обнаружено тело мужчины и передано сотрудникам полиции», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Найденное тело передали сотрудникам полиции. Им предстоит провести проверку, выяснить все обстоятельства случившегося и установить точную причину гибели человека.

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