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ДТП произошло на пересечении улицы Крылатской с Рублевским шоссе в Москве

Один человек пострадал в результате ДТП на пересечении улицы Крылатской с Рублевским шоссе в Москве. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Один человек пострадал в результате ДТП на пересечении улицы Крылатской с Рублевским шоссе в Москве. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, автомобиль марки Chery Arrizo врезался в железный столб. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, говорится в сообщении.

Днем ранее легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе у села Ознобишино в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека, им не потребовалась госпитализация. В районе ДТП было затруднено движение транспорта.

Также 24 июля четыре человека пострадали из-за ДТП с двумя легковушками на Бесединском шоссе в столице. Спасатели проводили деблокацию пострадавших.