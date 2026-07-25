ДТП произошло на пересечении улицы Крылатской с Рублевским шоссе в Москве

Один человек пострадал в результате ДТП на пересечении улицы Крылатской с Рублевским шоссе в Москве. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, автомобиль марки Chery Arrizo врезался в железный столб. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, говорится в сообщении.
Днем ранее легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе у села Ознобишино в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека, им не потребовалась госпитализация. В районе ДТП было затруднено движение транспорта.
Также 24 июля четыре человека пострадали из-за ДТП с двумя легковушками на Бесединском шоссе в столице. Спасатели проводили деблокацию пострадавших.