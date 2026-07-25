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Пятеро ранены. Что известно об атаке БПЛА ВСУ на Ростов 25 июля 2026

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения.

Ночь 25 июля 2026 для донского региона выдалась сложной. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили массированную воздушную атаку БПЛА ВСУ. К сожалению, пять человек получили ранения, а в нескольких районах зафиксированы разрушения.

Rostov.aif.ru собрал все подробности о том, как развивались события и что известно к этому часу.

Сидели в ванных и подвалах.

Сообщения о беспилотной опасности начали поступать жителям региона ещё вечером 24 июля. В 17:44 глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила в своём канале об угрозе БПЛА ВСУ и работе сил ПВО. Горожанам рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Позже ракетную опасность объявили в южной части Ростовской области. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. К вечеру губернатор отчитался об уничтожении дронов в акватории Таганрогского залива, а также в Неклиновском и Октябрьском районах. Тогда данных о разрушениях на земле не было.

Однако ночью обстановка обострилась. Ростовчане сообщили о серии громких звуков, которые были слышны в разных районах города. В социальных сетях жители писали, что пережидают атаку ВСУ в ванных комнатах и подвалах.

На улицах зазвучали сирены пожарных автомобилей, спешащих к местам происшествия. Глава Ростова Александр Скрябин обратился к жителям с требованием соблюдать безопасность и не подходить к окнам.

Пострадавшие и работа медиков.

Утром 25 июля Юрий Слюсарь озвучил первые итоги ночи. Ранения получили четыре человека в Ростове-на-Дону и ещё один человек в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы и находятся в больнице Ростова, медики делают всё необходимое.

«Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.

Силы ПВО работали во всех районах области, в результате были уничтожены БПЛА ВСУ и украинские ракеты. Тем не менее, падение осколков нанесло ущерб инфраструктуре.

В Ростове-на-Дону (Советский и Железнодорожный районы) незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания ликвидированы.

В Красносулинском районе частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Возгорание устранено, действуют ограничения движения.

В Азовском районе из-за падения осколков загорелся частный дом (огонь ликвидирован), также повреждения получило административное здание. В Мясниковском районе частично повреждены коммерческие объекты.

На контроле прокуратуры.

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей региона, пострадавших в связи с воздушной атакой ВСУ. Для оперативного оказания помощи сделано всё необходимое: налажено взаимодействие со всеми профильными ведомствами.

Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в районах. Для оказания правовой помощи в прокуратуре региона организована горячая линия. Позвонить можно по телефону: 8−863−210−55−99.

Власти также напомнили о строгих правилах поведения при угрозе атаки. Категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения беспилотника нужно немедленно сообщить в полицию или по телефону 112.

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