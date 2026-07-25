Пятеро ранены. Что известно об атаке БПЛА ВСУ на Ростов 25 июля 2026

Ночь 25 июля 2026 для донского региона выдалась сложной. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили массированную воздушную атаку БПЛА ВСУ. К сожалению, пять человек получили ранения, а в нескольких районах зафиксированы разрушения.
Rostov.aif.ru собрал все подробности о том, как развивались события и что известно к этому часу.
Сидели в ванных и подвалах.
Сообщения о беспилотной опасности начали поступать жителям региона ещё вечером 24 июля. В 17:44 глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила в своём канале об угрозе БПЛА ВСУ и работе сил ПВО. Горожанам рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Позже ракетную опасность объявили в южной части Ростовской области. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. К вечеру губернатор отчитался об уничтожении дронов в акватории Таганрогского залива, а также в Неклиновском и Октябрьском районах. Тогда данных о разрушениях на земле не было.
Однако ночью обстановка обострилась. Ростовчане сообщили о серии громких звуков, которые были слышны в разных районах города. В социальных сетях жители писали, что пережидают атаку ВСУ в ванных комнатах и подвалах.
На улицах зазвучали сирены пожарных автомобилей, спешащих к местам происшествия. Глава Ростова Александр Скрябин обратился к жителям с требованием соблюдать безопасность и не подходить к окнам.
Пострадавшие и работа медиков.
Утром 25 июля Юрий Слюсарь озвучил первые итоги ночи. Ранения получили четыре человека в Ростове-на-Дону и ещё один человек в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы и находятся в больнице Ростова, медики делают всё необходимое.
«Выражаю поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.
Силы ПВО работали во всех районах области, в результате были уничтожены БПЛА ВСУ и украинские ракеты. Тем не менее, падение осколков нанесло ущерб инфраструктуре.
В Ростове-на-Дону (Советский и Железнодорожный районы) незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания ликвидированы.
В Красносулинском районе частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Возгорание устранено, действуют ограничения движения.
В Азовском районе из-за падения осколков загорелся частный дом (огонь ликвидирован), также повреждения получило административное здание. В Мясниковском районе частично повреждены коммерческие объекты.
На контроле прокуратуры.
Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей региона, пострадавших в связи с воздушной атакой ВСУ. Для оперативного оказания помощи сделано всё необходимое: налажено взаимодействие со всеми профильными ведомствами.
Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в районах. Для оказания правовой помощи в прокуратуре региона организована горячая линия. Позвонить можно по телефону: 8−863−210−55−99.
Власти также напомнили о строгих правилах поведения при угрозе атаки. Категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения беспилотника нужно немедленно сообщить в полицию или по телефону 112.