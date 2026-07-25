В соседней с Пермском краем Кировской области объявили трёхдневный траур

Траур в память о погибших при ракетном ударе на предприятие в Кирове объявлен в соседней с Пермском краем Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в Кирове рано утром 24 июля. Ракета ВСУ атаковала одно из кировских предприятий. Шестеро человек погибли на месте, ещё 26 получили травмы.
Траур в Кировской области будет действовать три дня — 25, 26 и 27 июля. В регионе приспустят флаги Кировской области и флаги муниципалитетов. На телевидении не будут транслировать развлекательные передачи. Приостановили спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, отменили запланированные на выходные фестивали.
«Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 миллиона рублей. Окажут помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием», — пояснил глава соседнего региона.
Он заметил, что трагедия объединила тысячи жителей области. Люди массово идут в центры сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим, поддерживают семьи погибших.
Главы регионов России выражают соболезнования жителям Кировской области. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами», — написал он.
Жители Прикамья тоже обратились к кировчанам со словами поддержки. Люди по всему региону выразили свои соболезнования, разделяя тяжесть утраты и поддерживая тех, кого коснулась горе.
Подробности страшной трагедии, охватившей соседний регион, можно узнать в отдельном материале.