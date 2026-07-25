В соседней с Пермском краем Кировской области объявили трёхдневный траур

Траур в Кировской области будет действовать три дня — 25, 26 и 27 июля. В регионе приспустят флаги Кировской области и флаги муниципалитетов. На телевидении не будут транслировать развлекательные передачи. Приостановили спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, отменили запланированные на выходные фестивали.