В Кирове объявили траур в память о жертвах ракетного удара

25, 26 и 27 июля в регионе приспустят флаги Кировской области и муниципалитетов, написал господин Соколов в Telegram. Телерадиокомпаниям рекомендовано не транслировать развлекательные передачи, также в регионе отменили спортивные, культурные, зрелищные мероприятия.