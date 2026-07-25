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Два района Татарстана остались без света ночью 24 июля

Сбой подачи электроэнергии предположительно может быть связан с непогодой.

Ночью, 24 июля, в Татарстане произошёл сбой в электроснабжении. Без света остались населённые пункты сразу в двух районах республики: Зеленодольском и Лаишевском.

В Зеленодольске отключение затронуло ряд городских улиц, в частности, проспект Строителей, а также улицы Луговую, Стахановскую, Кооперативную, Лебедевую, Кумача, Дальнюю и близлежащие территории. Кроме того, электричество пропало в нескольких посёлках Зеленодольского района: Новопольском, Красном Яре, Грузинском, Васильево, Дубровке, Центральной Ореховке, Садовом и Бело Безводном.

Схожие проблемы возникли и в Лаишевском районе: без электроснабжения остались сёла Никольское, Кордон 1, Тарлаши, Травкино, Орёл, Кирби и Карадули.

Представители «Сетевой компании» сообщили, что аварийные бригады занимаются выявлением причин неполадок и восстановлением подачи электроэнергии. Предположительно причиной отключения света стала непогода с сильными ливнями и грозой, разыгравшаяся на территории республики 24 июля.

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