Два района Татарстана остались без света ночью 24 июля

Ночью, 24 июля, в Татарстане произошёл сбой в электроснабжении. Без света остались населённые пункты сразу в двух районах республики: Зеленодольском и Лаишевском.
В Зеленодольске отключение затронуло ряд городских улиц, в частности, проспект Строителей, а также улицы Луговую, Стахановскую, Кооперативную, Лебедевую, Кумача, Дальнюю и близлежащие территории. Кроме того, электричество пропало в нескольких посёлках Зеленодольского района: Новопольском, Красном Яре, Грузинском, Васильево, Дубровке, Центральной Ореховке, Садовом и Бело Безводном.
Схожие проблемы возникли и в Лаишевском районе: без электроснабжения остались сёла Никольское, Кордон 1, Тарлаши, Травкино, Орёл, Кирби и Карадули.
Представители «Сетевой компании» сообщили, что аварийные бригады занимаются выявлением причин неполадок и восстановлением подачи электроэнергии. Предположительно причиной отключения света стала непогода с сильными ливнями и грозой, разыгравшаяся на территории республики 24 июля.