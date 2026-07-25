Тела двух взрослых и шести детей с огнестрельными ранениями: что произошло при пожаре в Мичигане

В американском штате Мичиган прибывшие на вызов о задымлении пожарные обнаружили в частном доме города Гранд-Хейвен тела восьми человек, в том числе шестерых несовершеннолетних.
Как сообщили в местной полиции, у части погибших зафиксированы огнестрельные ранения. По предварительным данным, все жертвы состояли в одной семье и проживали по этому адресу. Личности погибших и точные причины смерти пока устанавливаются.
Правоохранительные органы округа Оттава ведут расследование. В офисе шерифа рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе умышленный поджог. На месте работают эксперты.
Тем временем во Франции людей эвакуируют тысячами. Причиной стали природные пожары, которые бушуют на юге страны. С огнем борются 500 пожарных, однако их усилий недостаточно. Они ожидают подкрепления в количестве еще как минимум 200 человек.