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Тела двух взрослых и шести детей с огнестрельными ранениями: что произошло при пожаре в Мичигане

В Мичигане после пожара обнаружили восемь тел, включая шестерых детей.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Мичиган прибывшие на вызов о задымлении пожарные обнаружили в частном доме города Гранд-Хейвен тела восьми человек, в том числе шестерых несовершеннолетних.

Как сообщили в местной полиции, у части погибших зафиксированы огнестрельные ранения. По предварительным данным, все жертвы состояли в одной семье и проживали по этому адресу. Личности погибших и точные причины смерти пока устанавливаются.

Правоохранительные органы округа Оттава ведут расследование. В офисе шерифа рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе умышленный поджог. На месте работают эксперты.

Тем временем во Франции людей эвакуируют тысячами. Причиной стали природные пожары, которые бушуют на юге страны. С огнем борются 500 пожарных, однако их усилий недостаточно. Они ожидают подкрепления в количестве еще как минимум 200 человек.

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