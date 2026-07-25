Пять человек ранены при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область 25 июля

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на субботу, 25 июля. Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Юрий Слюсарь:
— Четверо мужчин ранены в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы, врачи делают все необходимое.
По словам главы региона, силы ПВО отражали массированную атаку по всей области. Были уничтожены беспилотники и ракеты.
— В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и склады. Возгорания ликвидированы, — перечислил Юрий Слюсарь.
На территории Ростовской области, в Красносулинском районе, частично повреждены инфраструктура и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск». Там введены ограничения движения. В Азовском районе обломки дронов задели частный дом и административное здание. В Мясниковском районе пострадали коммерческие объекты.
— Информация о последствиях уточняется. Пострадавшим обещана необходимая помощь.
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