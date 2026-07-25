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Пять человек ранены при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область 25 июля

«Принесла тяжкие последствия»: Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о раненых и повреждениях на земле после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на субботу, 25 июля. Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Юрий Слюсарь:

— Четверо мужчин ранены в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы, врачи делают все необходимое.

По словам главы региона, силы ПВО отражали массированную атаку по всей области. Были уничтожены беспилотники и ракеты.

— В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и склады. Возгорания ликвидированы, — перечислил Юрий Слюсарь.

На территории Ростовской области, в Красносулинском районе, частично повреждены инфраструктура и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск». Там введены ограничения движения. В Азовском районе обломки дронов задели частный дом и административное здание. В Мясниковском районе пострадали коммерческие объекты.

— Информация о последствиях уточняется. Пострадавшим обещана необходимая помощь.

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