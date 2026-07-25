Стали известны новые детали об убийстве омской таксистки

Как сообщалось ранее, после срабатывания тревожной кнопки в машине такси правоохранители нашли разбитую машину в поле. Там же находились тело 36-летней женщины с множественными ножевыми ранениями и мужчина с телесными повреждениями. Подозрение пало на ранее судимого 29-летнего омича. Впоследствии выяснилось, что мертва и его сожительница — тело нашли в квартире на Космическом проспекте.
По предварительной информации «СуперОмска», погибшая омичка была индивидуальным предпринимателем. Однако дела не ладились, поэтому она стала работать в такси, взяв машину в лизинг.
Что касается подозреваемого, он вышел на свободу год назад.
По версии следствия, во время застолья со знакомыми фигурант приревновал сожительницу и нанес ей удары ножом, от которых она скончалась. Через несколько дней, по данным омского Следкома, он вызвал такси и во время поездки нанес девушке-водителю ножевые ранения. Женщина пыталась оказать сопротивление, однако погибла.
Су СКР по Омской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух женщин, ведутся следственные действия.