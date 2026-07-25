Стали известны новые детали об убийстве омской таксистки

По версии следствия, во время застолья со знакомыми фигурант приревновал сожительницу и нанес ей удары ножом, от которых она скончалась. Через несколько дней, по данным омского Следкома, он вызвал такси и во время поездки нанес девушке-водителю ножевые ранения. Женщина пыталась оказать сопротивление, однако погибла.