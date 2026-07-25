Новости Ростовской области 25 июля: атака БПЛА ВСУ, бензин, урожай, погода

Ночь на 25 июля в Ростовской области выдалась неспокойной. Силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников ВСУ, однако не обошлось без последствий на земле. Известно о пяти пострадавших.
Автовладельцы на Дону вынуждены нести дополнительные расходы из-за роста цен на топливо, а таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива. Тем временем уборочная кампания в самом разгаре, работы идут в хорошем темпе, аграрии собрали более девяти тонн зерна. Главные и резонансные новости этого утра — в нашей подборке.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 25 июля 2026.
Массированную атаку вражеских БПЛА отразили отечественные силы ПВО в небе над Ростовской областью. По информации главы донского региона Юрия Слюсаря, не обошлось без пострадавших и последствий на земле.
Так, ранения получили четыре жителя Ростова и один — Красносулинского района. Всем оказали медицинскую помощь, двое госпитализированы.
По данным главы региона, из-за обломков БПЛА в Ростове-на-Дону (Советский и Железнодорожный районы) повреждены два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотные здания, а также коммерческие и складские объекты.
В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и здание пункта пропуска «Новошахтинск», движение там ограничено. В Азовском районе от обломков загорелся частный дом и пострадало административное здание. В Мясниковском районе повреждены коммерческие объекты. Все возгорания уже ликвидированы.
Добавим, что прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей региона, пострадавших в связи с воздушной атакой ВСУ.
Ситуация на топливном рынке: цены на бензин в Ростове 25 июля 2026 года.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 24 июля 2026 года:
• АИ-92 — 84.39 ₽/л.
• АИ-95 — 93.05 ₽/л.
• АИ-98 — 109.11 ₽/л.
• Дизельное топливо — 90.12 ₽/л.
Ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива.
Ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива (на сумму свыше 1 млн руб.) из турецкого Трабзона в речной порт Ростова-на-Дону.
При досмотре с участием ФСБ в штатных баках судна выявили незаявленные излишки горючего, которые намеренно скрыл в декларации старший механик (гражданин РФ). Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических ресурсов в крупном размере).
Уборочная кампания 2026: донские аграрии собрали уже 9 млн тонн зерна.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что убрано около 2,3 млн гектаров (70% от плана), и работы идут хорошими темпами.
Одновременно в области строго следят за пожарной безопасностью. С начала недели произошло 143 пожара, чаще всего из-за нарушений правил. До 18 августа на Дону действует особый режим: жителям запрещено ходить в леса и въезжать туда на машинах.
В Ростове впервые после скандала вокруг ипподрома состоялись скачки.
Как рассказала представитель движения «Конники Дона» Надежда Зубкова, мероприятие прошло в закрытом формате — без зрителей и призового фонда. Главная цель заездов — проверить готовность животных к нагрузкам. По сути, это была полная имитация настоящих соревнований, но без торжественной части. Официальная дата старта нового скакового сезона пока не названа. Изначально его планировали на конец мая, но перенесли из-за необходимости оформить документы о смене владельца комплекса.
Дожди в Ростове и тепло до +37 °C на юге: прогноз погоды на Дону 25 июля 2026.
В Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, пройдут дожди. Температура воздуха составит +19…+25 °C, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с.
По области местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью температура опустится до +11…+22 °C (на севере будет прохладнее), а днем воздух прогреется до +21…+26 °C. На юге региона будет до +32 °C, а на юго-востоке столбики термометров достигнут +36…+37 °C. Ветер 7−12 м/с, при грозе возможны порывы до 18 м/с.