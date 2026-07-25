Новости Ростовской области 25 июля: атака БПЛА ВСУ, бензин, урожай, погода

Как рассказала представитель движения «Конники Дона» Надежда Зубкова, мероприятие прошло в закрытом формате — без зрителей и призового фонда. Главная цель заездов — проверить готовность животных к нагрузкам. По сути, это была полная имитация настоящих соревнований, но без торжественной части. Официальная дата старта нового скакового сезона пока не названа. Изначально его планировали на конец мая, но перенесли из-за необходимости оформить документы о смене владельца комплекса.