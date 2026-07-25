Грузию второй день подряд накрыл масштабный блэкаут

Компания Georgian Water and Power подтвердила, что электроснабжение отсутствует в Тбилиси, а также в Озургети, Поти и Рустави. Из-за аварии в некоторых районах столицы остановились водонапорные насосы, что привело к перебоям с подачей воды.
В Тбилиси перестали работать светофоры, а многие магазины временно остались без электричества. Это осложнило дорожную ситуацию и работу городской инфраструктуры.
На момент публикации официальных объяснений причин повторного сбоя от электрораспределительных компаний не поступало.
Напомним, что и прошлой ночью в Грузии произошло массовое отключение электричества, включая Тбилиси и Батуми. Момент выключения электричества попал на видео. Спустя около двух часов подачу электроэнергии возобновили.
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