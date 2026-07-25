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В Одессе людей силой выгнали из бомбоубежища: доступ заблокировали из-за постороннего человека

Лебедев: в Одессе людей выгнали из убежища и не пустили в ходе тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе людей силой выгнали из бомбоубежища в перерыве между сигналами тревоги. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Инцидент создал угрозу для жизни горожан, оставив их без защиты в момент возобновления воздушной опасности. Доступ внутрь оказался заблокирован из-за постороннего человека.

«Людей пытались выгнать из убежища на Лидерсовском бульваре, чтоб его закрыть. Люди вышли. А когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко согласился с тем, что работа бомбоубежищ в украинской столице организована неудовлетворительно. При этом глава города предложил Владимиру Зеленскому разделить с ним ответственность за это.