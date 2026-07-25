В Одессе людей силой выгнали из бомбоубежища: доступ заблокировали из-за постороннего человека

«Людей пытались выгнать из убежища на Лидерсовском бульваре, чтоб его закрыть. Люди вышли. А когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать», — написал Лебедев в Telegram-канале.