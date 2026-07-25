Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Дона в связи с атакой БПЛА

Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим при ночной атаке БПЛА на Дону. По данным пресс-службы надзорного ведомства, территориальные прокуроры лично проверяют положение дел на местах.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи. Для обращений и правовой поддержки работает специальная горячая линия: 8−863−210−55−99.
Напомним, в результате атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область 25 июля пострадали пять человек: четверо в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Двоих госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте.
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