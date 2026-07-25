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Жители Ростова слышали громкие звуки и сообщили о дыме над городом ночью 25 июля

Ростовчане сообщили о громких звуках и дыме в городе в ночь на 25 июля: власти подтвердили атаку дронов и работу ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова пожаловались на громкие звуки и заметили дым над Донской столицей в ночь на субботу, 25 июля. Об этом очевидцы сообщили в городских пабликах в социальных сетях.

Перед этим в южной части Ростовской области объявили ракетную опасность. Единая система предупреждения и ликвидации ЧС рекомендовала жителям проследовать в укрытия или подземные паркинги.

Глава города Александр Скрябин подтвердил работу сил ПВО и призвал горожан не подходить к окнам.

Утром губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над областью уничтожены беспилотники и ракеты. Пять мужчин пострадали, двое госпитализированы.

— В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся здания, коммерческие объекты и склады. Все возгорания ликвидированы, — перечислил глава региона.

Разрушения также есть в Красносулинском, Азовском и Мясниковском районах. Информация уточняется.

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