Жители Ростова слышали громкие звуки и сообщили о дыме над городом ночью 25 июля

Жители Ростова пожаловались на громкие звуки и заметили дым над Донской столицей в ночь на субботу, 25 июля. Об этом очевидцы сообщили в городских пабликах в социальных сетях.
Перед этим в южной части Ростовской области объявили ракетную опасность. Единая система предупреждения и ликвидации ЧС рекомендовала жителям проследовать в укрытия или подземные паркинги.
Глава города Александр Скрябин подтвердил работу сил ПВО и призвал горожан не подходить к окнам.
Утром губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над областью уничтожены беспилотники и ракеты. Пять мужчин пострадали, двое госпитализированы.
— В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся здания, коммерческие объекты и склады. Все возгорания ликвидированы, — перечислил глава региона.
Разрушения также есть в Красносулинском, Азовском и Мясниковском районах. Информация уточняется.
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