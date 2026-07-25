Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим объектам, расположенным в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. А в ночь на 22 июля после атаки в Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города.