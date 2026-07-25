Тысячи центров и кредитные каникулы: Wildberries отвечает на атаки ВСУ

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки», — написала она в своём Telegram-канале.
По словам Ким, новая схема должна сократить задержки и сохранить привычное качество работы площадки. Товары будут распределять между уцелевшими и свободными объектами по всей стране. WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставят пострадавшим продавцам трёхмесячную отсрочку по кредитам и займам. Вопрос поддержки крупных предпринимателей рассмотрят индивидуально.
Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим объектам, расположенным в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. А в ночь на 22 июля после атаки в Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города.
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