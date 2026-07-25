Шестеро детей и взрослые погибли при пожаре в частном доме

В американском городе Гранд-Хейвен (штат Мичиган) в частном доме обнаружены тела восьми человек — двух взрослых и шестерых несовершеннолетних. У некоторых погибших есть огнестрельные ранения, сообщила местная полиция.
Трагедия произошла утром 24 июля. Соседи вызвали спасателей, почувствовав запах гари, однако прибывшие огнеборцы очаг возгорания не нашли. Спустя несколько часов экстренные службы вернулись в тот же дом после нового сигнала о белом дыме.
Капитан полиции Джейк Спаркс уточнил, что среди погибших — двое взрослых и шестеро детей. На некоторых телах обнаружены пулевые ранения.
Точные причины смерти и личности жертв пока не установлены. По предварительным данным, все погибшие были членами одной семьи.