Шестеро детей и взрослые погибли при пожаре в частном доме

Трагедия произошла утром 24 июля. Соседи вызвали спасателей, почувствовав запах гари, однако прибывшие огнеборцы очаг возгорания не нашли. Спустя несколько часов экстренные службы вернулись в тот же дом после нового сигнала о белом дыме.