Силы ПВО уничтожили за ночь 328 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 328 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 25 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
— Уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.
25 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины, есть пострадавшие. На улицах зафиксированы повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Глава региона Александр Шуваев призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
Днем ранее украинские БПЛА нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов. Специалисты занимались ликвидацией последствий, оперативный штаб координировал деятельность городских служб.