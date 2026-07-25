Украина запустила 328 беспилотников на Россию: какие регионы были под ударом

Минобороны России отчиталось об отражении массированной ночной атаки беспилотников. За десять часов — с восьми вечера 24 июля до восьми утра 25 июля — силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали больше 300 украинских дронов самолетного типа.
Беспилотники были обнаружены и уничтожены в небе над двумя десятками регионов страны. В списке — Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тульская, Ульяновская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Чувашия, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан и Республика Калмыкия. Кроме того, дроны сбиты над акваторией Азовского моря.
Всего за указанный период дежурные расчеты ПВО отработали по 328 целям. Все беспилотники уничтожены, сообщили в оборонном ведомстве.
Напомним, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадали пять человек.